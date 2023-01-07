Kulaçlar Cumhuriyet için atıldı

Saat 12.00'de Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ve MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş tarafından verilen start ile başlayan maraton, 5 bin metre uzun ve 1500 metre kısa olmak üzere iki ayrı parkurda gerçekleştirildi. Uzun parkurda 71, kısa parkurda 146 yüzücünün katıldığı maraton, 20 derece hava sıcaklığı, 19 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı. Maratonda 1500 metrede yarışa katılan 3 engelli için ayrı start verildi.

Maratonda 1500 metre kısa parkurda yarışan 49 yaşındaki Önder Coşkunarslan, 15 yaşında iken geçirdiği bir kaza sonucu sol kolunu kaybettiğini belirterek, "Yüzmeye 2021 Eylül ayında başladım. Daha önce yüzme ile ilgili bilgim yoktu. Yaklaşık 3 ay içinde belli bir seviyeye geldim. İlk yarışımı, Tayland'da 2 bin 500 metre sırt üstünde tamamladım. Bugüne kadar 14 yarışa katıldım. Benim için zirve yarışında, Çanakkale Boğazı'nı geçtiğim yarış oldu. Datça'da ilk kez yarışıyorum" dedi.(DHA)