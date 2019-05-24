Kula ilçe stadı bakım için ihaleye çıkıyor

Geçtiğimiz aylar içerisinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kula’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçedeki spor sahalarına yapılacak olan bakım ve onarımların hızlandırılması için talimat verdi. Bu kapsamda 4 Eylül Şehitler Stadyumunda yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları için 14 Haziran 2019 tarihinde ihaleye çıkılıyor. Bakan Kasapoğlu’nun talimatlarının ardından bakımı Kula Belediyesi tarafından yapılan ilçe stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmişti. Hemen ardından bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerekli tespitleri yapan yetkililer, ilçe stadyumuna yürüyüş yolu, portatif tribün ve saha aydınlatması yapılması konusunda karar aldı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla, stadyumun bakım ve onarım işleri ihaleye çıkmaya hazırlandı.

İhalenin açıklanmasının ardından stadyuma giden Kula Kaymakamı Kemal Duru ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ihale kapsamında bakım ve onarım yapılacak projeyi yerinde inceledi. Yapılacak olan 480 kişilik kapalı portatif tribün ve yürüyüş yolunu inceleyen Kaymakam Duru ve Başkan Palabıyık, saha aydınlatması için de inceleme yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine devredilen ve bakım ve onarım çalışmaları için düğmeye basılan ilçe stadyumunun ihalesinin 14 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını hatırlatan Kaymakam Duru, ihalede verilen tekliflerin ihale tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tamamlanması gerektiğini söyledi. Özellikle yaz aylarında ilçe halkının yürüyüş için tercih ettiği ilçe stadyumundaki yürüyüş pistinin yenilenmesi ile Kula halkına daha güzel hizmet verileceğinin altını çizen Kaymakam Duru, ilçedeki spor müsabakalarında vatandaşların eksikliğini hissettiği kapalı tribünün de Kula’ya kazandırılacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki ilçe stadyumunun bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmasının ardından tekrar Kula’ya devredileceğini ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, “Gençlik ve Spor Bakanımız Kulalı hemşehrimiz Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatlarıyla hareket geçtiğimiz bakım onarım çalışmaları kapsamında, Kula’ya daha güzel hizmet verebilmek adına ihaleye çıkılıyor. Yapılacak olan ihale sonrasında 90 gün içerisinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmasının ardından tekrar Kula halkının hizmetine açılacak. Bu kapsamda emeği geçen hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.

İHA