Küfür yetmedi, delirdi

Japon Kei Nishikori (9) ile İspanyol Carreno Busta (25) arasında 5 saat süren müthiş maça, tartışılacak hakem kararları, Busta’nın küfürleri ve deliye dönen hareketleri damga vurdu. Mücadeleyi 2-0 geriye döşün Nishikori 6-7(8), 4-6, 7-6(4), 6-4 ve 7-6(8)’lık setlerle 3-2 kazandı.

Tie-break bölümünde 5-3 öndeyken Busto itiraz etti ancak hakem sayıyı rakibine verdi. Bu karar sonrası konsatrasyonu bozulan İspanyol raket üst üste sayılar verip, maçı kaybetti. Mücadele sonunda hakeme, tüm kort duyacak şekilde İspanyolca ‘carbon’ küfür eden Busta hızını alamadı bu kez de malzeme çantasını kortun ortasına fırlattı. Karşılaşma sonunda açıklama yapan Busta, ‘Üzgünüm, O ben değildim’ dedi.