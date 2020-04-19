Kuduz, çocuğundan yaşlısına herkesin hayatı boyunca karşılaşabileceği bir rahatsızlıktır. Tanımadığınız bir hayvan tarafından ısırıldığınız zaman vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna tetkikler için başvurmalısınız.

Kuduz belirtileri nelerdir?

Başlangıçta gribe benzer belirtiler görülmektedir. Ateş, karıncalanma, baş ve boğaz ağrısı, öksürük, iştahsızlık, karın ağrısı, kusma, bulantı, ishal, ısırılan bölgede yanma hissi, kas güçsüzlüğü ve kırıklık başlıca belirtileri arasında yer alır.

Kuduz hastalığının, çeşitli türleri vardır. Öfkeli kuduz belirtileri; kaygı, uykusuzluk, halüsinasyonlar, anormal davranışlar, su ve ışık korkusu, rüzgar gibi hava akımlarına karşı tepki, kaslarda kasılmalar, vücutta sıcaklık artışı, nefes alışverişlerde düzensizlik ve göz bebeklerinde büyüme görülür.

Sakin kuduz belirtileri; hayvanın ısırdığı yerde beliren, zaman geçtikçe vücuda yayılan felç gelişimi, hastalık gelişiminin daha uzun sürmesi belirtiler arasındadır. Ayrıca öfkeli kuduzda görülen bilinç değişiklikleri ve aşırı huzursuzluk sakin kuduzda görülmemektedir.

İnsanda kuduz belirtileri

İnsanda kuduz belirtileri, ısırılan bölgenin beyne ve sinir sistemine yakınlığı ile farklılık gösterir.

Merkezi sinir sistemine virüs ulaştığında kasların kasılması, yutkunma zorluğu, nefesin alışında güçlüklere neden olur. Hayal görme, sara krizine benzer kriz geçirme ve salya akması görülen belirtiler arasındadır. Isırılan yerde kaşıntı, baş ağrısı, halsizlik, ateş, kuru öksürük gibi belirtiler ilk olarak görülür.

Kuduz hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Isırılan bir kişi, önlem amaçlı tetanos ve kuduz antikoru gibi iğne yaptırmalıdır. Yaraya yerleşen virüsleri etkisiz hale getirmek için yara bölgesine ve kas içine iğne yapılmaktadır. Isırılma durumuna bağlı olarak iğne uygulanmasına doktorlar karar vermelidir. Önlem amaçlı olarak kuduz aşısı vurulmaya başlanır. Hayvanın kuduz olmadığının saptanması halinde aşıya devam edilmez.

Kuduz aşısının yan etkileri nelerdir?

Kuduz aşısı yapıldıktan sonra bazı kişilerde 24-48 saat süresince enjeksiyon yapılan yerde geçici şişlik, kızarıklık ve ağrı görülür. Nadiren görülen diğer yan etkiler:

-Hafif ateş

-Baş ağrısı

-Kas ağrıları

-Kusma

-Alerjik reaksiyon

Kuduzdan korunma yolları nelerdir?

- Evcil hayvanlarınıza kuduz aşısı yaptırılmalı.

- Evcil hayvanlar içeride tutularak ve dışarıya tek başına salınmayarak enfekte hayvanlarla tema etme riskini ortadan kaldırılmalıdır.

- Evcil hayvan, bir başka hayvan tarafından ısırılırsa, derhal bir veterinere götürülmeli.

- Başıboş gezen sokak köpekleri ve kediler, yerel hayvan kontrol merkezine bildirilmeli ve aşılanmalarını sağlanmalı.

-Sokak hayvanı artışını engellemek için evcil hayvanların yavrularına bakılamayacaksa kısırlaştırılmalı.

- Başıboş hayvanlarla direkt temasa geçmekten kaçınılmalı ve çocuklar da bu konuda bilinçlendirilip uyarılmalı.

- Vahşi hayvanlara yaklaşılmamalı. Bu hayvanlardan uzak durulmalı.

- Yarasaların evlerin çatısı, çatlakları ve boşluklarında yuvalanmasını engellenmeli. Evde yuva yapan yarasalar varsa yerel birimlere bildirilmeli.

- Kuduzun yaygın olduğu ve uzun süreli kalınacak bir ülkeye seyahat halinde kuduz aşısı yaptırılmalı. Kuduz riskinin yüksek olduğu ülkelere seyahat edenler, veterinerler, laboratuvar tekniker ve çalışanları, madenciler, arkeologlar önlem amaçlı kuduz aşısı olmalıdırlar.

Kuduz bir hayvan ısırdığında ne yapılmalıdır?

Yara nazikçe ve iyice sabun ve bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Bu işlem kesinlikle ihmal edilmemelidir çünkü virüsün temizlenmesine yardımcı olabilir. Yara, alkol ve ya iyot bazlı bir dezenfektanla dezenfekte edilmeli ve basit bir pansuman uygulanmalıdır. Isırık yarası beyine yakınsa vakit kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Diğer bölge ısırıklarında ise bu süre kesinlikle 36 ile 72 saati geçmemelidir. Isıran hayvan etkisiz hale getirilmeye ve yakalanmaya çalışılmalıdır. Yakalanan kuduz hayvanı sağlık ekiplerine bildirilmelidir.

Eğer vahşi bir hayvan tarafından ısırılma gerçekleşti ise hayvanı yakalama koşulları yoksa mecburen öldürmek zorunda kalınabilir. Ancak hayvanın kafasından darbe ile yaralanmaması şarttır.