Kudryashov, Antalya’da

İkinci devre kadro yapılanmasını planlayan kulüp, yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla transfer edeceği ve yolların ayrılmasını planladığı futbolcuları belirleyecek. Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Hikmet Karaman ile görüştü. Karaman ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kırmızı- Beyazlılar, sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı atmayı planlıyor. Antalyaspor yönetimi, transfer çalışmalarında Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile prensipte anlaştı. Ara transfer döneminin başlamasıyla Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalanması planlanıyor.