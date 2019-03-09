Kudriashov: Hedefimiz şampiyon olmak

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir'in 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinden sonra turuncu lacivertli takımın Rus futbolcusu Fedor Kudriashov galibiyeti değerlendirdi.

Kudriashov, önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "Zorlu bir maç oynadık. Amacımız puan farkını 11'e yükseltmekti. Takımla 4'üncü maçım ve her maç üzerine koyarak gidiyorum. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Hedefimiz şampiyon olmak" dedi.

"FENERBAHÇE GÜÇLÜ TAKIM"

Sarı lacivertli takım hakkında da konuşan Rus futbolcu, "Fenerbahçe'nin alt sıralarda olması önemli değil, Fenerbahçe güçlü bir takım. Güçlü bir rakibe karşı oynadık" açıklamasını yaptı.