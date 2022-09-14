İSTANBUL, (DHA)- Küçükçekmece’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası U-14 ve U-16 Futbol Turnuvası’nın şampiyonları Kemal Aktaş Stadı’nda gerçekleştirilen final müsabakasıyla belli oldu. Takımların kıyasıya rekabeti ve heyecanına sahne olan U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, U-16’da ise İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı.

TOPLAMDA 1232 SPORCU KATILDI

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvalara toplamda 56 takım ve 1232 sporcu katıldı. Kemal Aktaş Stadı’ndaki final müsabakalarında U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, İstanbul Trabzonspor'u 2-1, U-16 Futbol Turnuvasında ise İstanbul Trabzonspor, Kosova Güç Spor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.

U-14 Turnuvası’nda dereceye giren takımlar:

Şampiyon: İkitelli Spor

İkinci: İstanbul Trabzonspor

Üçüncü: İfa Spor

En Centilmen Takım: Akdeniz Nurçelik

U-16 Turnuvası’nda dereceye giren takımlar:

Şampiyon: İstanbul Trabzonspor

İkinci: Kosova Güç Spor

Üçüncü: İfa Spor

Dördüncü: İkitelli Spor

En Centilmen Takım: Atakent Gelişim