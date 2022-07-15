Küçükçekmece’de açık hava spor eğitimleri başladı

İSTANBUL, (DHA)- Küçükçekmece'de profesyonel eğitmenler eşliğinde, ilçenin farklı noktalarında açık hava spor eğitimleri başladı.

Küçükçekmece Belediyesi spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen Küçükçekmece halkını, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapmaya davet ediyor. Küçükçekmece'de vatandaşlar, temel beden eğitimi, fizik hareketleri, yürüyüş, koşu ve pilates gibi birbirinden farklı branşlarda spor yaparak sağlıklı yaşam için ter döküyor.

“TÜM KOMŞULARIMIZI SABAH SPORUNA BEKLİYORUZ”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, her yaştan Küçükçekmecelinin sporla buluşabilmesinin önemine değinerek, "Güne sağlıklı başlamak isteyen tüm komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz" dedi.

YAŞ, CİNSİYET VE KAYIT ŞARTI YOK

Daha sağlıklı ve zinde bir yaşam hedefiyle düzenlenen sabah sporları, Atakent 3. Etap Koşu Parkuru, Kartalspor Tesisleri, Halkalı Çamlık, İnönü Mahallesi Şehit Lokman Eker Parkı, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı olmak üzere 5 noktada gerçekleştiriliyor. Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 08:00-10:00 saatleri arasında düzenlenen sabah sporlarına her yaş grubundan kişiler yaş, cinsiyet ve kayıt şartı aranmaksızın katılabiliyor. Katılımcılar, açık alanlarda müzik eşliğinde spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

YAZ SONUNA DEK SÜRECEK

Spora katılan tüm vatandaşlara belediye tarafından pilates lastiği, pilates meti, su matarası ve spor çantası hediye ediliyor. Vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmelerine olanak tanımak ve sağlıklı yaşama katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen sabah sporları, yaz sonuna kadar devam edecek.