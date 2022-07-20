Küçükçekmece Spor Festivali sona erdi

İSTANBUL, (DHA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Küçükçekmece Spor Festivali düzenlendi. 2 gün boyunca Atakent Menekşe Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, yüzlerce genç düzenlenen sportif aktivitelere katılım sağladı. Festivale katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’de gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışlar sonunda, dereceye giren gençler, Euroleague Kupası'nı kaldırmanın heyecanını yaşadı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında iki gün boyunca, plaj voleybolu, ayak tenisi ve 3x3 sokak basketbolu turnuvaları gerçekleştirildi. Toplamda 570 sporcunun katıldığı yarışlar, kıyasıya rekabet ve mücadeleye sahne oldu. Festivale katılan çocuklar da slotcar ve şişme oyun alanlarında keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

BAŞKAN ÇEBİ: DOSTLUĞUNUZ VE ENERJİNİZ HİÇ BİTMESİN

Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından takdim edildi. Gençleri tebrik eden Başkan Çebi, “Dostluğunuz ve enerjiniz hiç bitmesin” sözleriyle seslendi. Hatıra fotoğraflarına ise Euroleague Kupası damga vurdu. Dereceye giren gençler, kupayla hatıra fotoğrafı çektirerek, galibiyetlerinin coşkusunu yaşadı.