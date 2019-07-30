Küçük tenisçiler kupalarına kavuştu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ‘8-9-10 Yaş Yaz Kupası’, ödül töreniyle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde tenis branşında düzenlenen ‘8-9-10 Yaş Yaz Kupası’ sona erdi. 22-27 Temmuz tarihleri arasında Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki 12 farklı kortta düzenlenen turnuvaya, Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Denizli, Muğla ve Balıkesir’den toplam 200 sporcu katıldı. Şenlik atmosferinde geçen organizasyonda sporcular kortta ter dökerken, aileleri de küçüklerin heyecanına ortak oldu.

Turnuvada 8 yaş kategorisinde mücadele eden tüm sporcuların birinci ilan edildiği etkinlikte, 9 Yaş Kızlar’da Duru Irmak Özdemir ve Ece Zeynep İbram birinci, Cemre Erkin ve Deniz Mina Kaç ikinci sırada yer aldı. 9 Yaş Erkekler’de Mert Kuranoğlu ve Arda Buğra Özmen birinci, Ömer Deniz Yıldız ve Bulut Kayakent ikinci, 10 Yaş Erkekler’de Sarp Akan Ercan ve Yağız Bostan birinci, Burak Akıncı ve Ömer Bayındır ise ikincilik kupasını kazandı. 10 Yaş Kızlar’da ise Büyükşehirli sporcular Doğa Aluz ve Deniz Aluz ilk sırada yer alırken, Duru Pınar ve Ekin Su Çoban ikincilik kupasını alan isimler oldu.

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahin, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Konat ve Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün’ün elinden aldı.

FOTOĞRAFLI