“Küçük Fidanlar Büyük Sporcular” fidan dikimi gerçekleştirildi

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli branşlarda mücadele eden minik sporcular fidanları dikti.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nahit Şahin'in ev sahipliğindeki organizasyonda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, Güreş Federasyonu Eski Başkanı ve Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık da yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yaptığı konuşmada gençlere verdikleri değerden bahsedip, "Çok anlamlı bir organizasyonda sevgili gençlerle birlikteyiz. Bu gençler büyüyecek Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu adayları ve antrenör adayları olacaklar. Onlar bizim geleceğimiz, ellerindeki fidanlar da ileride büyüyecek ağaç olacak ve bizim nefesimiz, oksijenimiz olacak. Biz Türkiye Güreş Federasyonu olarak hem ağacı hem de gençlerimizi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Gençlerimizi desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, minik sporcularla birlikte fidan dikerek onlarla yakından ilgilendi.