Kucka KAP'a bildirildi

Trabzonspor Kucka'nın transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı

15 Ocak 2019, Salı 18:14 Son Güncelleme:
- A +
Kucka KAP'a bildirildi

Bordo Mavili ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile Kucka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan ayrılarak Trabzonspor kadrosuna katılan Jurac Kucka, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giydi, 1 asist ile oynadı. Geçtiğimiz sezon da tecrübeli orta saha 25 lig maçına çıktı ve 3 gol ile 6 asistlik performansa imza attı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.