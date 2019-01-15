Bordo Mavili ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile Kucka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan ayrılarak Trabzonspor kadrosuna katılan Jurac Kucka, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giydi, 1 asist ile oynadı. Geçtiğimiz sezon da tecrübeli orta saha 25 lig maçına çıktı ve 3 gol ile 6 asistlik performansa imza attı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



