Kübra Korkut, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Kübra Korkut altın madalyaya uzanırken, bu madalyayla para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu oldu.

Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcu Kübra Korkut’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya’da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda tek kadınlar C7 kategorisinde mücadele ederek bu branşta ilk kez altın madalyayı ülkemize kazandıran Kübra Korkut kardeşimi kutlar; organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar dilerim."

İSTANBUL, (DHA)