Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

Red Bull, aktif yaşamı destekleyen projesi “Şehre İzini Bırak” ile antrenman yapmak isteyenlere motivasyon sağlamayı sürdürüyor. Türkiye’nin online aktif haritasını çıkartan projede katılımcılar, koşarak şehre izlerini bırakıyor. Kat ettikleri rotayı siteye yükledikçe RedBull.com/sehreizinibirak sitesindeki haritaya rotalar anlık olarak yansıyor.

Kübra Dağlı’nın takımıyla Bora Altıntaş’ın takımı mücadele verecek

Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı ile Türkiye’nin BMX’teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, şehre izlerini bırakmak için harekete geçti. İki Red Bull sporcusu, ‘Kırmızı Takım’ ve ‘Mavi Takım’ olmak üzere iki takım oluşturarak, “Şehre İzini Bırak” projesinde katılımcılarıyla birlikte haftalık görevleri tamamlayıp birinci olmaya çalışacak. Kübra Dağlı’nın ya da Bora Altıntaş’ın takımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden projeye kaydolup görevleri yapmaya başlayabiliyor.