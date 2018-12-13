Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya Belek'teki bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 yaşında babası ve amcasının işlettiği salonda karateye başladığını anlatan Dağlı, bu sporu yaptıktan bir sene sonra maçta rakibine çok sert vurduğu için diskalifiye olduğunu söyledi. Becerilerine daha uygun olduğu düşüncesiyle tekvandoya geçiş yaptığını dile getiren Dağlı, "Başarısız olmaktan çok korkan biriyim. Başarısız olmamak için sürekli çalışıyorum. 2013, 2015'te Avrupa şampiyonu, 2014'te dünya şampiyonu oldum. 2016'da hedefim için sabah akşam çalıştım ve dünya şampiyonu oldum. O an benim dönüm noktam oldu" diye konuştu.

3 DÜNYA, 3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Dünya şampiyonluğunu ilk defa kazanmasının ardından beklentilerin yükselmesiyle üzerindeki baskının arttığını anlatan Dağlı, şunları söyledi:

"2017'de üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu aslında yerini korumak için güzel bir şey. Bu sene dünya şampiyonası vardı. En son şampiyonlar bizdik ama tekvando milli takımı, poomse sporcularıyla bu sene dünya şampiyonasına gitmedi. Nedenini bilmiyorum. Beni en çok üzen şey bu. 10 yıldır emek harcıyorum. Bununla karşılaşmak çok üzücü. Dünya Plaj Şampiyonası yapıldı. Dünya şampiyonası kadar önemli değil ama orada da şampiyon oldum. Bu benim üçüncü dünya şampiyonluğum oldu."

HEDEF DÖRDÜNCÜ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlandığını belirten Dağlı, "Önümüzde yine Avrupa ve dünya şampiyonası var. 2019'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Sonrasında da dünya şampiyonu olmak" dedi.

Türk milli takımında başörtülü ilk sporcular arasında yer alan Kübra Dağlı, podyuma çıktığında iyi görünmek gerektiğini, dış görünümüne bu nedenle önem verdiğini söyledi. Daha iyi görünmenin makyaj yapmanın motivasyonunu artırdığını anlatan Dağlı, genç sporculara örnek olmayı amaçladığını vurguladı.

GENÇ SPORCULARA TAVSİYE

Başarılarını kendisinden sonra gelen sporcuların geliştireceğine inandığını dile getiren Dağlı, "Biz ne kadar iyi olursa onlar da bizi geçmek için iyi olacak. Bu sayede ülke sporu gelişecek. Ben bir yere kadar bu sporu yapabilirim. Benden sonrakiler de bu şekilde ilerlerse ülkemiz her zaman en iyisi olacak. Ben birinci oldum diye hep birinci olmayacağım. İyi çalışan kazanacak. Hep ben birinci olayım diye kıskançlığım yok. Birinci olmak isteyen hep daha fazla çalışacak" diye konuştu.

"KARŞIMDAKİNE VURSAM YARISI BOŞA ÇIKAR'

Tekvandoya başladıktan sonra bu sporun prensibiyle sosyal yaşamında daha sakin ve rahat olduğunu aktaran Dağlı, karşılaştığı bazı sorunlarda 'Karşımdakine vursam yarısı boşa çıkar' düşüncesiyle ortamı yumuşatmaya çalıştığını söyledi. Dışarıda kendisini tanımayanların görünümünden dolayı tekvandocu olduğuna ilk bakışta inanmadığını anlatan Dağlı, "Herkes 'Seni görsek tekvandocu demeyiz' diyor. Çevremdekiler biliyor. Dışarıda istenmeyen bir durumla karşılaşmadım. Beni tanıyanlar 'Sen gel yanımızda koruyucumuz var' diyerek şakalaşıyor" dedi.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)