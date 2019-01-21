Envar Okulları İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan tarafından sporcu öğrenci Kübra Ceyda Akçay’a, göstermiş olduğu başarıdan dolayı plaket ve başarı belgesi verildi.

Eğitim modeliyle öğrencilerin, sadece akademik değil yabancı dil, bilim, kültür sanat çalışmaları ve sportif başarılarıyla da ön plana çıkmalarını desteklediklerini ifade eden Arslan, “Vatanımıza-milletimize yararlı, ahlaki yönü kuvvetli, çalışkan ve çok yönlü bireyler olmaları için azami gayret ve çabayı gösteriyoruz. Eğitim kurumu olarak göstermiş olduğu başarıyla bizleri gururlandıran öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

İHA