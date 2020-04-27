Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101, son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Dizinin başrollerinde yer alan oyuncularından olan ve Kerem karakterine can veren Kubilay Aka, sergilediği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Kubilay Aka Çukur dizisinde, Celasun karakteri ile de dikkat çekmişti. İşte genç oyuncunun hayatı...

Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli?

12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır. Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.

Kubilay Aka'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – 2019 – Çukur (Celasun) (TV Dizisi)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Ali Kemal) (TV Dizisi)

Aşk 101 konusu ne?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler. Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.