Küba’nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Küba’nın Guantanamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, depremin Baracoa bölgesinin 48 kilometre güneydoğusunda merkez üssü 2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depreme ilişkin henüz, can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmedi.

Küba, resmî olarak Küba Cumhuriyeti Karayiplerde bir ada ülkesi. Küba, Isla de la Juventud ve birçok takımadaların yanı sıra, başlıca Küba adasından oluşur. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Santiago de Cuba ikinci en büyük şehirdir. Küba'nın kuzeyinde Birleşik Devletler (150 km uzaklıkta), batısında Meksika ve Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika ve güneydoğusundaki Haiti ve Dominik Cumhuriyetine kadar uzanır.

28 Ekim 1492'de, Kristof Kolomb karaya çıktı ve şu an Küba'ya ait olan adada İspanya Krallığı için hak iddia etti. Küba, 1898'de biten İspanya-Amerika Savaşına kadar İspanya'nın bir toprağı olarak kaldı, ve 1902'de Birleşik Devletler'den resmi bağımsızlık kazandı.

Küba 11 milyonu aşkın insanın yurdudur ve Karayipler'de en geniş yüzölçümüne sahip olmanın yanı sıra en kalabalık ada milletidir. Ada, etrafındaki sular tarafından ılıklaştırılmış bir tropikal iklime sahiptir. Aynı zamanda Karayip Denizi'nin sıcak suları ve adanın Meksika Körfezi'nin karşısında olması adayı kasırgalara açık hale getirmiştir. 1232.5 km uzunluğundaki Küba Adası yeryüzündeki en büyük 13. adadır.

Güney Afrika'ya sağlık ekibi yolladılar

Küba koronavirüsle mücadeleye destek için Güney Afrika'ya sağlık ekibi yolladı Küba, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Güney Afrika'ya 217 kişilik sağlık ekibi gönderdi. Coronavirüs salgını ile mücadele eden pek çok ülkeye doktor ve sağlık malzemesi gönderen Küba, bu kez de Güney Afrika'ya 217 kişilik sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.

Kübalı sağlık çalışanlarını taşıyan Güney Afrika Havayolları uçağı Pretoria şehrinde indi. Sağlık çalışanları havaalanında Küba bayrakları ve tezahüratlarla karşılandı. Kübalı ekip 14 gün karantinada kaldıktan sonra koronavirüs ile mücadeleye destek olmaya başlayacak.

Güney Afrika'da şu ana kadar 4 bin 793 coronavirüs vakasının görülürken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 90 olarak bildiriliyor.