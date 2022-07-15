Galatasaray 'da orta alan ve hücum hattını takviye etmek için dört koldan çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar hem listesinde yer alan hem de menajer önerisiyle gündeme gelen isimlerle ilgili pazarlıklar yapıyor.

FORVET FIORENTINA'DAN

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Bonservisi Fiorentina'da bulunan Christian Kouame'nin menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif edildiği öğrenildi.

SEZONU ANDERLECHT'TE TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Anderhecht'te kiralık olarak geçiren Fildişili forvet sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Fiorentina'ya döndü. Ancak İtalyan kulübü, yeni sezon planlarında yer almayan Kouame'ye yeni kulüp arayışlarına başladı.

BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Fiorentina'nın hedefi 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki forveti bonservisiyle elden çıkarmak. Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 36 resmi maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Christian Kouame hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.

INTER'DE DE OYNADI

Bir dönem Inter'in altyapısında görev yapan Kouame 2020 yılında 11 milyon Euro karşılığında Genoa'dan Fiorentina'ya transfer oldu. Galatasaray yönetiminin şu anda Fildişili yıldızla ilgili performans ve maliyet araştırmaları yaptığı öğrenildi. Benfica formasını giyen Haris Seferovic'in transferinde önemli yol alan sarı-kırmızılıların Kouame ile ilgili hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

TÜM FORVETLER YOLLANACAK

Alınan bilgilere göre yönetim eğer uygun şartlar oluşursa kadrodaki tüm forvetlerle yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların Gomis, Mohamed ve Diagne'nin durumuna göre forvet transferine şekillendireceği öğrenildi. (Takvim)