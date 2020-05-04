Koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel temasın oldukça fazla yaşandığı ve sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işyerleri 21 Mart itibariyle kapatılmıştı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında işletmelerini kapatan berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı zor durumda kaldı. İş yerlerini ne zaman açacaklarını bilmeyen sektör çalışanları, kademeli de olsa iş yerlerinin açılmasını istedi. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala da 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Gözler bugün olacak Kabine Toplantısı'na çevrilirken kulislerde bir tarih öne çıktı. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal hayatta normalleşmenin sinyali verilmişti.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Günlük hayata dönme, koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasının konuşulduğu bu günlerde ilk olarak faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerinin açılması düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren berberler ve kuaförlerin açılacağını açıkladı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında işletmelerini kapatan berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı zor durumda kaldı.

Kuaförler ve berberler Mayıs ayında açılacak mı?

Normalleştirme çalışmalarının ilk adımlarından birisi olan işyerlerinin açılmasıyla ilgili berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınan tedbirler artırılacak. Bayram öncesi yığılmayı önlemek amacıyla bu iş yerleri randevulu sisteme geçecek. Dükkanların içerisinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla sınırlı sayıda kişi içeriye alınacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları saç kesimi yaparken eldiven maske gibi koruyucu ekipmanlar takacak. Kişisel bakım hizmeti veren bu iş yerlerinde sık sık dezenfekte çalışmaları uygulanacak. İş yerleri sahiplerinin ve çalışanlarının alınan tedbirleri uygulayıp uygulamadığı denetlenecek.

'Gerekli tedbir ve önlemler alınacak'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.