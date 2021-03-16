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KSC Szekszard-Saint Amand Hainaut Basket maç sonucu: 66-53

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda KSC Szekszard, Saint Amand Hainaut Basket'i 66-53 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

16 Mart 2021, Salı 22:42 Son Güncelleme:
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KSC Szekszard-Saint Amand Hainaut Basket maç sonucu: 66-53

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Macaristan temsilcisi KSC Szekszard, Fransa’nın Saint Amand Hainaut Basket takımını 66-53 yendi ve çeyrek finale yükseldi. KSC Szekszard, organizasyonun Kayseri’de düzenlenen etabında, 18 Mart Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşacak.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)

KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, Krnjic

Saint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey 12, Kone 4, Day 13, Armant 2, Ewodo, Slonjsak 5, Lithard 7

1. Periyot: 13-15

Devre: 28-26

3. Periyot: 42-39

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