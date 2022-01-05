Krzysztof Piatek kimdir, kaç yaşında? Galatasaray transfer haberi!

Hertha Berlin'de forma şansı bulamayan Krzysztof Piatet'in ismi Galatasaray 'la anılıyor. 26 yaşındaki futbolcu ile İtalya'dan da bazı kulüplerin yakından ilgilendiği belirtiliyor. Peki, Krzysztof Piatek kimdir, kaç yaşında? Krzysztof Piatek hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Krzysztof Piatek kimdir?

1 Temmuz 1995 doğumlu olan Krzysztof Piatek, 1.83 boyunda ve forvet olarak görev yapıyor. Polonyalı golcü futbola ülkesinin takımlarından Dzierzoniow'da başladı. Sonrasında sırasıyla Lubin II ve Zaglebie Lubin formaları giydi.

Piatek ilk önemli transferini 2016 yılında gerçekleştirdi. Piatek 2016 yılında Zaglebie Lubin takımından Cracovia'a 700 bin Euro karşılığında transfer oldu. Polonyalı golcü 2 yıl sonra ise İtalya Serie A'nın yolunu tuttu. 2018'de Genoa'ya transfer olan golcü futbolcu için 4.5 milyon Euro bonseris ödendi.

2017-18 sezonunda ülkesinde Cracovia Krakow ile çıktığı 38 maçta 21 gol ile dikkat çeken Piatek, o dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Özellikle Fatih Terim'in kendisini takıma kazandımak istediği belirtilmişti.

Kariyerinin ilk döneminde Galatasaray'ın da istediği Piatek, 2017-18 sezonu sonunda 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olmuştu. Genoa'da sezona müthiş başlayan Piatek, ilk 7 lig maçında da üst üste gol atarken 7 maç sonunda toplam 9 gole ulaşmıştı. Devre arasına gelindiğinde 19 maçta 14 gol atmış olan Piatek, 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu.

Milan'daki performansıyla da birlikte sezonu toplam 43 maçta 32 gol atarak tamamlayan Polonyalı golcü, 2019-20 sezonunun devre arasında ise 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.