Önümüzdeki sezon çok iyi bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe’de yönetim, teknik ekibe sağlam bir kadro sunabilmek adına tüm imkanlarını seferber etti. Birçok isimle temasta olan Sarı-Lacivertliler’de bir süredir gündemde olan forvet Max Kruse transferinde artık sona yaklaşıldı.

Kruse’un menaceriyle İstanbul’da bir görüşme yapan Başkan Ali Koç ve kurmayları, toplantıdan son derece olumlu bir havada çıktı.

Detaylar masaya yatırılacak

Geçen sezon formasını giydiği Alman ekibi Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki golcü için yarın bir kritik görüşmenin daha yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak bu kez son pazarlıklara tecrübeli oyuncunun menacerinin yanı sıra Kruse da bizzat katılacak.

Taraftarlar burada son detayları görüşecek ve büyük bir ihtimalle ortak noktada buluşacak. Kanarya’nın 3 yıl için senelik 3 milyon Euro’luk teklifini kabul etmesi beklenen Alman oyuncunun, imzayı ise Türkiye’ye gelerek atacağı öne sürüldü.

Bremen adına geride bıraktığımız sezonda 36 maçta 12 gol ve 13 asistle oynayan Kruse’un, Fener’in hücumdaki sıkıntılarına son vermesi umut ediliyor.