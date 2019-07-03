Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de yıldızlar birer birer takıma katılıyor. Dün öğlen saatlerinde Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler, bu kez de 3 yıllık anlaşma sağlanan Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul’a ayak bastı. Tatilini tamamlayan ve Toronto’dan, İstanbul’a gelen Kruse’u havalimanında başta Sportif Direktör Damien Comolli olmak üzere Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.

Direkt oteline geçti

Geçen sezon formasını giydiği Werder Bremen’le kontratının bitmesinin ardından gelecek sezon Sarı-Lacivertli forma altında mücadele edecek olan Kruse, özel uygulamayla direkt araca bindirilerek havalimanından hızla çıkarıldı.

Yorgun olduğu için direkt kalacağı otele götürülen 31 yaşındaki oyuncunun, Samandıra’daki çalışmalarını tamamlayan ve 1 sene sonra kamp için bugün yeniden Topuk Yaylası’nın yolunu tutacak kafilede yer alacağı öğrenildi. Kanarya’da 3 yıl için senelik 2.5 milyon Euro alacak olan Alman yıldızın, bugün ilk idmanına da çıkması bekleniyor.

Yusuf Dursun