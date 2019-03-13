Krunoslav Simon: Zorlu bir mücadele olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında yarın İsrail’in Maccabi FOX takımıyla deplasmanda karşılaşacak Hırvat forveti Krunoslav Simon, Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da TSİ 22.05’te başlayacak müsabakayla ilgili, "Zorlu bir mücadele olacak. Maccabi FOX da play-off’a yükselmek için mücadele ediyor. Play-off yolunda avantaj elde etmek için tabii ki bizi yenmek isteyecekler. Bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu karşılaşmadan galip ayrılarak sıralamadaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AA