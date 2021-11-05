Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sekizinci hafta maçında Rus ekibi Zenit St Petersburg'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncularından Krunoslav Simon, açıklamalarda bulundu.





Geçtiğimiz yıl Zenit'e karşı aldıkları mağlubiyetler üzerinden bu maça dikkat çeken Simon, "Çok fazla sayıda iyi oyuncuları olan ve çok iyi bir antrenörü olan bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Geçen yıl onlara karşı iki maçı da kaybettik, bu yüzden çok iyi konsantre olmalıyız. Geçtiğimiz hafta Zalgiris Kaunas'a karşı topu çok iyi dolaştırdık ve geçiş hücumları sergiledik. O maçta olduğu gibi aynı şekilde kendi oyunumuzu oynamalıyız çünkü Zenit St Petersburg’un uzun beşleri var ve bu yüzden onlara hücum etmek zorlayabiliyor" dedi.