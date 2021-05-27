Krunoslav Simon: 'Şampiyonluk için en iyisini yapacağız'

"Real Madrid Play-Off serisinin 3. maçın son 5 dakikasında Final-Four'a kaldığımızı sanıyorduk. Maçı kafamızda erken bitirdik. Ancak onlar pes etmedi. En önemlisi de bizimle başa baş oynayabileceklerini gördüler. Bu bizim için kötü oldu. Her şeye rağmen 5 maçta da Real Madrid'den daha iyi olduğumuzu gösterdik. 5. maçın sonunda kazandıran basketi attığım için tabii ki mutluyum. Benim ve takım için büyük bir şuttu".

'Takımına ve kendine çok güveniyor'

"Finalde kaybettiğimiz CSKA'ya karşı şimdi yarı finalde oynayacağız. Tamamen yeni bir maç olacak. Onlarda çok fazla oyuncu değişikliği oldu. Büyük bir takıma karşı oynayacağız ama biz de büyük takımız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ergin Ataman kendine ve takıma çok güveniyor. O yüzden sürekli şampiyonluktan bahsediyor. Bu tabii ki iyi birşey. Final-Four'da şampiyonluğu bulunmayan tek takım biziz. Şampiyon olmak için de en iyisini yapacağız. Ama tabii ki kolay olmayacak"

Gökhan German