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Krunoslav Simon: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da CSKA Moskova ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Anadolu Efes'in önemli isimlerinden Krunoslav Simon, zor bir maç olacağını fakat ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

28 Mayıs 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Krunoslav Simon: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Zorlu maç öncesi Efes'in yıldızlarından Krunoslav Simon, açıklamalarda bulundu. 

Kolay bir maç olmayacağını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını belirten Simon, "İyi durumda olduklarının, harika oynadıklarının farkındayız. Kolay olmayacak. Mike James'in ayrılığı sonrası oyunlarını çok değiştirdiler. Göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapmalıyız. İlk andan itibaren sert olmalıyız. Bunu yapamazsak kazanamayız. Umarım nasıl oynamamız gerektiğinin bilincinde hareket ederiz. Bu tek maç ve her şey olabilir" dedi. 

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