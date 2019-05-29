Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Empoli’den Miha Zajc’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe’nin, İtalyan ekibinden takibe aldığı bir isim daha vardı: Rade Krunic...

Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu hem Bosna Hersek Milli Takımı’nda hem de Empoli’de birçok kez izlemeye gitti.

Kazak, Boşnak futbolcuyla ilgili son derece olumlu bir rapor hazırladı. Ancak Rade Krunic’in yüksek piyasa değeri nedeniyle Sarı- Lacivertliler girişimlere başlamadı. Empoli’nin ligden düşmesiyle her şey değişti.

Madde ekletti

Krunic, 2015’te bedelsiz olarak geldiği Empoli’de 2016-17 sezonunda ligden düşme üzüntüsü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, Serie B’de forma giydiği dönemde, 23 Ekim 2017’de imzaladığı yeni sözleşmeye ‘ligden düşülmesi halinde 5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi ekletti.

Bu sezon Mavi-Beyazlılar’ın Serie A’ya veda etmesiyle birlikte, bu madde de aktif hale geldi. Fenerbahçe, Krunic ile el sıkışması halinde bu parayı ödeyerek transferi bitirebilir.