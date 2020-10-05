Kronik sakatlar ligi

Günümüzde futbol, oldukça ciddi bütçelerin döndüğü küresel bir sektör. Haliyle her sektör gibi döviz kurlarından etiketlenebiliyor. Eskiden 4-5 milyon Euro maaşlı oyuncular transfer edilebilirken; son zamanların kurları ile artık bu durum tam anlamıyla “mazide” kaldı. Dikkat ederseniz bonservis ücretlerinden bahsetmiyorum. Harcama limitleri zaten halihazırda var olan kurallar ile belirleniyor Türkiye kulüpleri için; nam salmış iyi bir oyuncuyu bonservisi ile almak oldukça zor belki bir transfer dönemi için 1-2 oyuncuya bonservis ücreti verilebiliyor.

Tabatalaların, Ortegaların, Jardellerin bonservis ücretleri göz önüne alındığında şuan ki durum kiralama veya bonservisi elinde olan oyuncular üzerinden ilerleyebiliyor.

Hal böyle olunca; futbol endüstrisinde zirve yapmış Avrupa kulüplerinden alınan-kiralanan oyuncular büyük ihtimal ile yanında bir sakatlıkla geliyor. Hem bu tarz oyuncuların bonservisi hem de yıllık maaşı; Türkiye şartlarına daha uygun olabiliyor konumuz kronik sakatlıklar.

En fazla karşılaştığımız sakatlıklar genelde diz ile ilgili oluyor. Dominant bacağında diz ameliyatı geçirmiş olan oyuncular; eski maaşlarının üçte biri fiyatlara razı gelmek zorunda oluyor. Bazen de kulübü tekrar form tutması için onu Türkiye’ye kiralayabiliyor özellikle Beşiktaş’ın son 2 yılda yaptığı flaş sayılabilecek transferlerin çoğu daha önce ciddi sakatlıklar geçiren oyunculardan oluşuyor.

Benzer durumlar Fenerbahçe’nin Van Persie, Galatasaray’ın Falcao transferlerinde de yaşandı. Hatta dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Van Persie sakatlığını bizden sakladı diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Çapraz bağ yırtıkları, menisküs zedelenmeleri ve kabaca tüm “diz içi” bozukluklar bu gruba girebiliyor. Bu bozuklukların ameliyatları da futbolcuları birkaç yıl geriye götürebiliyor. Brezilya milli takımında uzun yıllar oynayan ve dünyanın en iyi oyuncularından gösterilen Ronaldo da böyle bir ameliyat geçirip sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. Tabii ki iyi bir hazırlık süreci geçirerek bu sakatlıkları futbolcular mantaliteleri ile lehlerine çevirebiliyorlar.

Özellikle diz güçlendirme, topsuz antrenmanlar ve zihinsel mücadele bu noktada önemli. Sporcunun bazen aylarca sabretmesi ve metabolizmasını koruması gerek umarız takımlarımızın bu zor süreçlerde aldıkları sakat oyuncular ikinci baharlarını buralarda geçirirler.



