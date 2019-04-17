Krizin ilacı Andre Ayew

Sarı-lacivertlilerde Slimani kadro dışı. Frey ameliyattan yeni çıktığı için bu pazara yetişmesi beklenmiyor. Takımdaki tek sağlam forvet Soldado ise cezalı duruma düştü. Tüm bu zorlukların arasında Ersun Yanal, en uçtaki sıkıntıya radikal bir çözüm buldu. Tecrübeli teknik adam, Ganalı oyuncu Andre Ayew'i Alanya deplasmanında santrfor olarak kullanacak.

TOLGAY-MOSES BELİRSİZ

Yanal, Ayew'i daha önce Zenit deplasmanında bu bölgede kullanmış ve istediği verimi alamamıştı. Ayew'i kanatlardan yine Moses ve Valbuena destekleyecek. Sarı-lacivertlilerde cezaları nedeniyle Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım pazar günü görev yapamayacak. Tolgay Arslan ve Victor Moses'ın durumu ise belirsiz.

(Sabah)