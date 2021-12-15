Krizin gölgesinde Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi!

Süper Lig’de pazar akşamı oynanacak müthiş derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe , lider Trabzon’un 12 puan gerisinde, Beşiktaş ise 15 puan geriden geliyor. Dev mücadeleye günler kala, iki takım da hoca kriziyle boğuşuyor. Son olarak Gaziantep’e mağlup olan Fenerbahçe’de Pereira’nın koltuğu derinden sallanıyor. Galatasaray galibiyetiyle kredisini uzatan Portekizli, bir derbi zaferiyle daha en azından devre arasını görmek istiyor. Beşiktaş ise Sergen Yalçın’la yolları ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçta Kayseri’yi mağlup etmeyi başardı. Takımın başındaki geçici antrenör Önder Karaveli, derbide de Kartal’ı zafere taşımaya çalışacak. Olası bir mağlubiyet, iki testiden birinin kırılması anlamına geliyor. Ve tüm kriz ortamına rağmen derbi heyecanı şimdiden nefesleri kesiyor.

Mehmet Demirkol: Başka dengelerle oynanır

Fenerbahçe’de Pereira ile oyuncular, yönetim ve taraftar arasındaki bağlar neredeyse tamamen kopmuş durumda. Bunu her şekilde hissetmek mümkün. Galatasaray maçından önce kopan bu bağları, tamir etmek için bir şey de yapılmıyor. Bu çerçevede Portekizli’nin, devre arasında takımdan ayrılacağını ve muhtemelen Bilic’in göreve geleceğini düşünüyorum. Onun daha net 11’lerle devam etme metodu belki de işe yarar. Ama bu yönetim tarzı ile iş her şekilde zor. Derbi ise bütün bu parametrelerin dışında başka dengelerle oynanır. Beşiktaş da benzer bir krizde ve burada başrolde oyuncular olacak.

Ali Ece: Motivasyon skoru belirler

Beşiktaş derbiye Önder Karaveli hoca yönetiminde çıkacak. Serpil Hamdi Tüzün ekolünden böyle büyük bir özkaynak emekçisine gösterilen hak edilmiş teveccüh Beşiktaş taraftarına şimdilik pozitif hissettiriyor. Keşke sadece büyük kriz dönemlerinde, olağanüstü şartlarda değil de olağan dönemlerde de bu değerli futbol insanlarına hak ettikleri önemi verseler! Önder hocanın takım üzerindeki ilk büyük etkisi bazı futbolcuların taksimetrelerinin sıfırlanması yani beyaz bir sayfa açma fırsatı bulmaları oldu. Önder hocanın taktisyenliği kadar motivatörlüğü de derbinin skorunda belirleyici olabilir.







