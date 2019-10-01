Krizden çıkış planı

Hem ligde hem de Avrupa’da alınan başarısız sonuçlar sebebiyle zor günler geçiren Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer’le oynadıkları karşılaşmanın ardından oyuncularına dün izin verdi. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde K Grubu ikinci mücadelesine çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park’ta İngiltere Premier Lig ekibi Wolves’ı ağırlayacak. Bu mücadelenin hazırlıklarına bugün başlayacak olan Kara Kartal, zorlu karşılaşmadan kayıpsız ayrılmayı planlıyor.

Taraftar desteğiyle...

Siyah-Beyazlılar, Wolves karşılaşmasının ardından bu kez Süper Lig’de zorlu bir maça çıkacak. Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 14 puanla zirveyi elinde bulunduran Aytemiz Alanyaspor’la pazar günü karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmadan da zaferle ayrılmaya çalışacak. Bu maçları Vodafone Park’ta oynayacak olan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle 2’de 2 yapıp kötü günleri geride bırakıp milli araya çifte galibiyetle gitmeyi hedefliyor.