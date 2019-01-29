Krizden çıkan son yıldız: Abdülkadir Parmak

Onur Kıvrak kadro dışı bırakıldığında eldivenleri takan Uğurcan yıldızlaştı, stoper sıkıntısının yaşandığı günlerde genç Hüseyin formayı kaptı.

Son olarak Sosa ve Onazi’nin yokluğunda Abdülkadir Parmak sahneye çıktı, son 2 maçta 3 gol attı.

Öze dönüş politikası doğrultusunda Karaman her geçen gün gençlere biraz daha şans verirken, yıldızı parlayan son isim Abdülkadir Parmak.

Kupadaki Balıkesirspor mücadelesinde iki kez ağları havalandıran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, son Sivasspor mücadelesinde de müthiş bir gol attı. Ünal hoca, ilerleyen haftalarda Abdülkadir Parmak’ı oynatmaya devam edecek.