Kritik maçta Menemen Belediyespor, Tuzla'yı 3-1'le geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 22. haftasında Menemen Belediyespor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti ve altın değerindeki 3 puanı cebine koydu.

16 Şubat 2019, Cumartesi 22:24
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Kritik maçta Menemen Belediyespor, Tuzla'yı 3-1'le geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 22. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor İstanbul’da karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Menemen Belediyespor, 46 puanla zirvede bulunan Tuzlaspor ile puanını eşitledi. 

Stat: Pendik 

Tuzlaspor: Bayram x, Doğan Can x, Bülent x, Erdinç xx, Taner Koç xx, Gökcan Kaya xx (Taner dk. 81 ?), 

Sadık x (Hacı Mustafa dk. 81 ?), Mehmet Özdıraz xx, Muhammed xx, Berat Ali x (Eren dk. 69 x), Murat Yılmaz xxx 

Menemen Belediyespor: Necati xx, Veli xx, Semih xx, Ercan xx, Taşkın xx, Mustafa Şen xx (Okan dk. 79 xxx), Umut xxx (Murat Erdemir dk. 86 ?), Mahmut Bilir xx (Talha dk. 90 ?), Mustafa Çeçenoğlu xxx, Rıdvan xx, Hüseyin xx 

Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 18), Umut (dk. 20), Okan (dk. 85) (Menemen Belediyespor), Murat Yılmaz (dk. 34) (Tuzlaspor) 

Sarı kartlar: Umut, Mustafa Çeçenoğlu (Menemen Belediyespor), Muhammed, Sadık (Tuzlaspor) 

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