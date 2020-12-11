Kritik maçta kazanan Karacabey Belediyespor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)-TÜRKİYE Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde namağlup liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı,bu hafta zorlansa da kazanmayı bildi. Deplasmanda Turgutlu Belediyespor ile karşılaşanefeler, maçtan 2-3’lük skorla galip ayrılarak, 7. haftayı da lider tamamladı.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı,ligde namağlup liderliğini sürdürüyor. Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Belediyespor,bu hafta zorlansa da kazanmayı bildi. Deplasmanda Turgutlu Belediyespor ile karşılaşan efeler, maçtan 2-3’lük skorla galip ayrılarak, 7. haftayı da lider tamamladı.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan müsabakayı; CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da takip etti.

MAÇTA TANSİYON YÜKSELDİ

25-20, 23-25, 24-26, 25-22 ve 14-16’lık setlerle tamamlanan ve kıran kırana geçen maçta Karacabey Belediyespor kazanmasını bilirken, maç sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Özellikle maç 2-2 devam ederken, protokolden hakemi etki altına almaya çalışan tribün ile Karacabeyli voleybolcular arasında gerginlikler yaşanırken, Karacabey ekibi sakinliğini koruyarak maçı kazanmasını bildi.

Maçın ardından açıklama yapan Karacabey BelediyesporVoleybol TakımıAntrenörü Mustafa Cengiz,“Tansiyonu son derece yüksek olan maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Ligde 7’de7 yaparak liderliğimize devam ediyoruz.Önümüzdeki maçlarıda kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karacabey’imizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

HER BRANŞTA İDDİALI

Karacabey Belediyespor’un her branşta olduğu gibi voleybolda da iddialı olduğunu belirten Belediye Başkanı ve kulübün Onursal Başkanı Ali Özkan ise takımla gurur duyduklarını ifade ederek, voleybol takımını ilçeye yaşattığı mutluluktan dolayı tebrik etti. Öte yandan Karacabey Belediyespor, pazar günü saat 15.00’de evinde Kütahya Belediyespor’u ağırlayacak.

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