Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih, İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Karşılaşmanın son çeyreğin ev sahibi Bayern Münih, 77-68 önde girse de son çeyrek oldukça çekişmeli geçti. Bayern, bu periyodun sonunda ise 93-87 ile galibiyete ulaşmayı başardı.

Bu sonuçla Bayern, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken toplamda da 9. galibiyetini elde etti.

Sezona çok iyi bir giriş yapan AX Olimpia Milan ise sonrasında yaşadığı krizi sonlandıramadı. Son 10 maçta 8 yenilgi alan Milan, toplamda da 18. maçında 10. mağlubiyetini aldı.

Bayern'de Maodo Lo ve Nihad Dedovic 18'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Koponen ve Stefan Jovic de 14'er sayıyla maçı tamamladılar.

AX Olimpia Milan'da ise Mike James'in 29 sayı, 5 asistlik performansı galibiyet adına yeterli olmazken Gudaitis de 18 sayı, 10 ribaunt ile oynadı.



