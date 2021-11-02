Kritik görüşme! Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman yeniden bir aradalar

Fenerbahçe 'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman yeniden bir araya geldiler.

Sarı-Lacivertli kulübe uzun yıllar görev yapmış olan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın bir akşam yemeğinde buluştukları görüntülendi.

İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında bir araya gelen ikiliye eski yöneticiler de eşlik etti. Sosyal medyaya düşen fotoğraf Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Yemekte buluşmalarının nedeni olarak bugün Aziz Yıldırım'ın doğum günü olması tahmin ediliyor. İkili Fenerbahçe dönemlerinden sonra da sık sık bir araya geliyorlardı.





İlgili Haberler Altay Bayındır: Daha hızlı ve çok daha güçlü döneceğim



