Kritik başvuru gelecek hafta

Hukukçu ve avukat ordusuyla detaylı raporlar hazırlatan ve ibrasızlık kararını yargıya taşıyacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz artık geri sayımda. Sarı-Kırmızılı yönetim, Nisan ayının ilk haftasında resmi başvuruyu yapmayı planlıyor.

İlk hedef son genel kuruldaki oylamayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldırmak. Ardından oylamanın geçersiz kılınması hedefleniyor. Seçim bekleyen muhalif üyeler de süreci yargıya taşımanın eşiğinde. Galatasaray taraftarı ise muhalefetteki seçim ısrarının, şampiyonluk yolunda takıma zarar vermesinden endişe ediyor.