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Kritik anların adamı Babel!

Falcao'nun sakatlığı, Diagne'nin cezası sebebiyle Yeni Malatya maçında da Galatasaray'ın forveti Ryan Babel'di.

25 Ocak 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Kritik anların adamı Babel!

Çok ağır şartlarda oynanan mücadelede Babel, 88'de uzaktan attığı golle takımına kritik bir galibiyet getirdi. Bu sezon ligde 3. kez fileleri sallayan Hollandalı futbolcu, daha önce 7. haftada 1-0 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde golünü atmıştı. Böylece attığı 3 golün 2'sinde direkt 6 puanı Aslan'a kazandıran Babel'in ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Maç sonrası yıldız futbolcu, "Çok zor haftalar ve şanssız bir dönemdi. Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi. 

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