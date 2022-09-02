Kritik anlarda bireysel performansla sahne aldılar, maçı kazandılar!

Dünya Kupası elemelerinde son maçını Sırbistan'la oynayan ve kaybeden basketbol milli takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesindeki performansıyla temkinli açıklamalara neden olmuştu. Baş antrenörün Ergin Ataman olması, NBA 'de oynayan oyuncularımızın olması ve kadrodaki genç yetenekler turnuva öncesi kamuoyunun umutlarını diri tutmasını sağlasa da Ergin Ataman dahil olmak üzere basketbolu yakından takip eden isimler turnuva öncesi beklentiyi yüksek tutmanın yanlış olacağından söz ediyordu. Böyle bir atmosferde milli takım Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçı olan Karadağ maçına ilk 5'te Larkin'in olmadığı bir kadro ile başladı. İlk sayıları Alperen Şengün kaydetti.

Birinci periyot karşılıklı sayılarla geçti. Savunmada direnç gösteremeyen milli takım hücumda Alperen ve Cedi ile skorlar buldu. Ancak yeterli olmadı ve 1. Periyodu 4 sayı geride kapattı.

2. Periyodun ortasına doğru fark Karadağ lehine biraz açılsa da periyodun ortalarına doğru Melih Mahmutoğlu'nun art arda attığı 2 üçlük skorun kopmasını engelledi.

Periyodun sonuna doğru bu defa devreye Larkin girdi. Dünya Kupası elemelerinde şuttan "uzak" görüntüsü tartışılmıştı. Bu defa adeta dayanamadı ve 3 tane art arda 3 sayılık atış yaparak takımı öne geçirdi. 2. periyodun sonuna doğru savunmadaki direnç de artınca soyunma odasına milli takım 10 sayı farkla gitti.

3. periyoda Karadağ hızlı başladı. Hücumda karşılık veremedik. Periyodun ilk sayıları da Larkin'in üçlüğü ile geldi. Kronometre periyodun dördüncü dakikasındaydı.

3. periyodun kalan yarısında Karadağ savunmadaki sertliği arttırdı ve öne geçti.

3. periyodun sonuna doğru 2 dış atışla önce dengeyi sağlayan ardından öne geçen milli takım son periyoda girerken üstünlüğünü korumayı bildi. 53 51

4. Periyot büyük bir çekişme içinde geçti. Maçın bitimine yaklaşık 2 dakika kala Karadağ 4 sayı farkla öne geçti. Ancak milli takım bitime saniyeler kala 1 sayı farkla öne geçmesini bildi. Son saniyeler ise heyecan fırtınasıydı. 8 saniye kala Karadağ'ın kullandığı 3 sayılık atış sonuçsuz kaldı. Son top milli takimdaydi. Son topu da sayıya çeviren milli takım turnuvadaki ilk maçını 72 68 kazandı.

Milli takımın maçın tamamında dağınık bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle savunmadaki yumuşaklık maç boyu devam etti. Kritik anlarda sahne alan oyuncular ilk maçın kaderine etki etti diyebiliriz. Eğer turnuvada ilerlemek için Ergin Ataman'ın savunmaya çare bulması gerekiyor.

Gökçe Kaan Demirkıran