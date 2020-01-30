Kristoffer Nordfledt: Türkiye’nin geleceği çok parlak

Gençlerbirliği’nin devre arasında Swansea City’den transfer ettiği İsveçli kaleci Nordfledt, kulüp YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, daha önce görev yaptığı İsveç, Hollanda ve İngiltere’den farklı olduğunu söyleyen tecrübeli kaleci Ankara’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eryaman Stadı’nda çıktığı ilk maçta penaltı kurtarma başarısı gösteren Nordfeldt, “Harika bir stat ve atmosferimiz var. Galip gelmek ve maçta penaltı kurtarmak elbette ayrı bir sevinç. Umarım önümüzdeki maçlarda da kazanmaya ve yükselmeye devam edeceğiz.” dedi.

İsveç ve Türkiye’nin EURO 2020 şanslarını da değerlendiren Nordfeldt, “Biz genç ve tercübeli oyunculardan oluşmuş bir takıma sahibiz. Belki isim isim bakıldığında yıldız diyebileceğiniz isimler yok ama kaliteli bir takımız. Takım oyununu iyi oynuyoruz. Türkiye’de ise bir jenerasyon değişimi var. Bu biraz zaman isteyen bir durum. Çok yetenekli isimler var. Türkiye’nin geleceği çok parlak.” dedi. Daha önce Gençlerbirliği’nde forma giyen Dahlin ve Hopf’a da değinen İsveçli kaleci, “Onlar burada çok güzel izler bırakmışlar. Bunu taraftardan da kulüp içindeki insanlardan da görebiliyorum. Umarım ben de onlar gibi iyi izler bırakabilirim. Bunun için her gün çalışıp, en iyi şekilde takımıma destek vermeliyim.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Türkçe öğrenmek istediğini de söyleyen Nordfeldt, bir dahaki röportajını Türkçe olarak vermeyi çok istediğini söyleyerek sözlerini tamamladı. Nordfeldt taraftara ise mesajını Türkçe verdi ve “Haydi Gençler maça!” dedi.



