Kristaps Porzingis’e tecavüz iddiasıyla soruşturma!

Kristaps Porzingis aleyhine şok bir suçlama yapıldı. NBA gündemine dün gece (31 Mart Pazar) bomba gibi bir iddia düştü. O iddiaya göre Kristaps Porzingis hakkında New York’ta bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

New York Post‘un haberine göre Porzingis, kadın tarafından kendisine 7 Şubat 2018 tarihinde tecavüz etmekle suçlanıyor. Bir başka deyişle iddiaya göre tecavüz olayı, Porzingis’in çapraz bağ sakatlığını yaşamasının saatler sonrasında gerçekleşti. Kadının iddiasına göre saldırı, Porzingis’in New York’taki dairesinde gerçekleşti.

İddiaya göre diz sakatlığı sonrası bir komşusunu Manhattan’daki lüks dairesine davet eden Porzingis, orada kadına tecavüz etti.

Öte yandan iddialara göre güvenlik güçlerinin iddiasını “inanılır” bulduğu kadının olayı yaklaşık bir yıl boyunca ihbar etmediği ve yıldız oyuncudan 68.000 dolar değerinde “sus payı” alma konusunda görüştüğü belirtildi. Polis ise kadının “inanılır” şeyler söylediği görüşünde.

Federal mercilerin talimatları doğrultusunda Dallas Mavericks‘in sahibi Mark Cuban, konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti. Porzingis’in avukatı ise konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada suçlamalar net bir dille reddedilirken 20 Aralık 2018’de federal mahkemeye başvurunun yapıldığı da belirtildi. Ayrıca NBA’in de konudan haberdar edildiği eklendi ve soruşturma nedeniyle daha fazla açıklama yapılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Porzingis’in Dallas Mavericks‘e takası öncesi New York Knicks cephesi söz konusu soruşturma ile ilgili karşı tarafa bir bilgilendirme yaptı.

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