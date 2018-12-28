Kripto para şirketi 80 milyon avroluk futbol kulübünü satın aldı

Hollanda merkezli kripto para şirketi Libereum, önceki gün yayınlanan basın açıklamasına göre İspanyol futbol kulübü Elche’yi satın aldı.

Elche’nin satın alınması, kripto para şirketinin bir dizi uluslararası futbol kulübünü satın alma ve kendi ERC20 token’ı Liber’i sahip olduğu kulüplerin statlarında zorunlu bir ödeme şekli haline getirme planlarındaki ilk adım.

Anlaşmaya göre Libereum, ön ödeme olarak 4.3 milyon avroluk bir banka teminatı verdi. Şirketin Hollanda’dan Roda JC’yi de satın almak istediği fakat anlaşmaya varılamadığı bildirildi.

İspanya’nın Valencia bölgesinin en büyük üçüncü şehri olan Elche’nin kuübü Elche CF, 2015 yılında ödenmemiş vergi borçları ve kötü ekonomik yönetimden ötürü Primera Division’dan bir alt lige düşürüldü.

Libereum, açıklamasında Liber token ekonomisi aracılığıyla kulübün finansal kaynaklarını destekleyerek Elche’nin Primera Division’a geri dönmesini sağlamak istediklerini belirtti.

Şirket, token’a olan talebin piyasa değerini artıracağını ve bu sayede kulübün birinci lige geri döneceğini iddia ediyor.

7 Premier Lig kulübünden kripto para anlaşması

2018 yılında spor kulüpleri kripto paralarla daha fazla ilgilenmeye başladı. Ağustos ayında önde gelen 7 İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, Brighton, Crystal Palace, Cardiff, Leicester, Newcastle ve Southampton, Blockchain ve kripto paraları statlarını entegre etmek için sosyal ticaret platformu eToro ile anlaşma imzaladı.

PSG ve Atletico Mineiro’dan taraftar token’ı

Eylül ayında Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain (PSG), kendi token ekosistemini oluşturmak için Blockchain platformu Socios.com ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Bu ayın başında Brezilya’nın büyük kulüplerinden Atletico Mineiro, GaloCoin adında kendi taraftar token’ını çıkardı.



