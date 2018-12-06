Kravets golle döndü

Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Anatoliovich Kravets haftalar sonra forma giydiği maçta golünü attı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından sezon başında transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Artem Anatoliovich Kravets, Ziraat Türkiye Kupası maçında Altay ağlarına attığı golle siftah yaptı. Bu sezon Kayserispor forması ile 4 Süper Lig maçında görev alıp 52 dakika sahada kalan Artem Anatoliovich Kravets, 45 dakika forma giydiği Ziraat Türkiye Kupası maçında golünü attı.

Kasım ayında Ukrayna Milli takımında iken sakatlanan milli futbolcu, Kayserispor forması ile ilk golünü attı. Sakatlığı geçtikten sonra İzmir'deki Altay maçında Adem Doğan'ın yerine oyuna giren ve takımının 2. golünü atan Artem Kravets, performansı ile de taktir topladı.

İHA