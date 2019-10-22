Krasnodar’ı cehennem bekliyor!

Bordo-Mavili taraftarlar, perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 41 bin kapasiteli Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerden yaklaşık olarak 7 bin tane kaldığı öğrenildi. Maç saatine kadar bu biletlerin birçoğunun satılması bekleniyor. Sezon başında satışa sunulan tüm kombinelerin de geçtiğimiz hafta tükendiği açıklanmıştı.

Bu doğrultuda perşembe günü Rus ekibi Krasnodar’ı adeta cehennem gibi bir atmosfer bekliyor. Kritik karşılaşmada en az 35 bin futbolseverin tribünde olması ve Fırtına’yı desteklemesi bekleniyor.