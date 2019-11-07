Krasnodar - Trabzonspor (CANLI) Krasnodar - TS canlı izle

Süper Lig'de haftayı Göztepe mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar ile bu kez daplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçında rakibine 2-0 yenilen ve henüz grupta galibiyeti bulunmayan Trabzonspor hem rövanşı almak hem de gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

Mücadele başladı

Karşılaşmanın 6. dakikasında sol kanattan Abdurrahim'in içeri çevirdiği topu Muhammet Akpınar kontrol etti fakat rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Poziyona yakın olan hakem oyunu devam ettirdi.

Maçta dakikalar 10'u gösterdiğinde ev sahibi ekip tehlikeli gelen taraf oldu. Tonny Vilhena'nın uzak mesafeden sol ayağıyla attığı şut üstten dışarı gitti.

Mücadelenin ilk sarı kartı 19. dakikada geldi. Hava topu mücadelesinde Muhammet Akpınar'a faul yapan Uros Spajic sarı kart gördü.

Talihsiz bir gol

Mücadelenin 27. dakikasında Krasnodar 1-0 öne geçti. Manuel Fernandes'in şutunda Serkan Asan'a çarpan top ağlarla buluştu ve skorda denge bozuldu. Trabzonspor, maçın başından beri pozisyon vermediği Krasnodar'a karşı Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Manuel Fernandes'in kötü vuruşunda Serkan, araya girmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi.

Maçta dakikalar 35'i gösterdiğinde Fernandes yine sahnede ve Krasnodar'ı 2-0'lık üstünüğe taşıyan golü kaydetti. Temsilcimiz ilk yarıda üst üste şanssız golleri kalesinde gördü.

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Maçın 11'leri

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

Krasnodar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayan karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 4. haftasında Krasnodar takımına konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, eksik oyunculara rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Yusuf Sarı, Filip Novak gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig’deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı Göztepe maçından 8 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Karaman, kalede Uğurcan’ın yerine Erce Kardeşler’e, sağ bekte Joao Pereira’nın yerine Serkan Asan’a, stoperde Hüseyin’in yerine Gaston Campi’ye, sol bekte Novak’ın yerine Abdurrahim Dursun’a, Jose Sosa’nın yerine Majid Hosseini’ye, Yusuf Sarı’nın yerine Donis Avdijaj’a, Nwakaeme’nin yerine Kamil Ahmet Çörekçi’ye ve forvette Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi.

9 oyuncu yok, kaptan Kamil Ahmet Çörekçi

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Daniel Sturridge, Arda Akbulut ve Obi Mikel ile yorgunluk nedeniyle Joao Pereira, kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan’ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

4 oyuncu ilk kez sahaya çıktı, Sosa’nın ilk yokluğu

Trabzonspor’da kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu. Bordo-mavililer, sezon başından itibaren kaptan Jose Sosa’nın forma giymediği ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Sosa, 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Taraftar desteği

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı.

Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk yemeği verildi. Bordo-mavili kulübü yemekte, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp temsil etti.