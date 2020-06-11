Kral’ın golü unutulmadı
Taçsız Kral Metin Oktay’ın Fenerbahçe ağlarını delip geçen golü, Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından, “Tarihte bugün” etiketiyle paylaşıldı. 10 Haziran 1959 günü oynanan Fenerbahçe derbisindeki vuruşu ağları delen Metin Oktay’ın görüntüleriyle birlikte bir de video klibe yer verilirken, “Ağları delen golün atıldığı gün” ifadesi kullanıldı.
Taçsız Kral Metin Oktay’ın Fenerbahçe ağlarını delip geçen golü, Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından, “Tarihte bugün” etiketiyle paylaşıldı. 10 Haziran 1959 günü oynanan Fenerbahçe derbisindeki vuruşu ağları delen Metin Oktay’ın görüntüleriyle birlikte bir de video klibe yer verilirken, “Ağları delen golün atıldığı gün” ifadesi kullanıldı.