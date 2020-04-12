2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin sevgilisi, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral’ın ABD-Miami’deki evinde tatilde.

Sahilde sevgilisine pozlar veren kraliçe “Tatlı hayat, oh ne rahat”, “Keşke bizim de karantinamız böyle geçse”, “Dünya umrunda mı sanki” diye yazan takipçilerine şöyle seslendi:

'Tek yol sahil'

Uçuş yasakları nedeniyle buradan ayrılamıyorum. Ne yapayım, tek yol sahil. Moralimizi bozmamalıyız. Deniz, güneş, kumsal bana iyi geliyor.

Şevval Şahin “Nasıl formda kalıyorsun, aç mı yaşıyorsun?” sorularına kahvaltı tabağını paylaşarak cevap verdi.