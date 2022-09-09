Kraliçe Elizabeth mesajı: Onun huzurunda olmak bir onurdu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu. Kraliçe'nin öğle saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Balmoral'daki naaşı Londra'ya götürülecek.

SPOR DÜNYASINDAN KRALİÇE İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü İngiltere özelinde tüm spor dünyasında da üzüntü yarattı. İşte Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının spor dünyasındaki yansımaları ve yayınlanan taziye mesajları;

PREMİER LİG: DERİN ÜZÜNTÜ

Premier Lig'den açıklama: Premier Lig, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını duyduğunda derinden üzüldü. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Kraliyet Ailesi'yle ve dünyada Majestelerinin kaybının yasını tutan herkesle birlikte.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KRALİÇE İÇİN SAYGI DURUŞU

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Arsenal-Zürih ve Hearts - Başakşehir maçlarının ikinci yarısının başlangıcında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

DELE ALLİ: ÇOK ÜZÜCÜ BİR GÜN

Beşiktaş 'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli: Çok üzücü bir gün. Huzur içinde uyuyun Majesteleri.

OSAYİ'DEN KRALİÇE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe 'nin İngiliz futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Instagram hesabından Kraliçe Elizabeth için kalp emojili bir paylaşımda bulundu.

LİNEKER: OLAĞANÜSTÜ BİR KADINDI

İngiltere Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Gary Lineker: Çok üzücü bir gün. Majesteleri Kraliçe öldü. Ülkesine haysiyet, sadakat ve zarafetle hizmet eden gerçekten olağanüstü bir kadındı. Çoğumuzun hayatında rahatlık verici bir yeri vardı. Huzur içinde yat Majesteleri.

SHEARER: NEWCASTLE'LI BİR ÇOCUK OLARAK ONUN HUZURUNDA OLMAK BİR ONURDU

Kraliçe Elizabeth ile bir fotoğrafını paylaşan İngiliz futbolunun başka bir efsanesi Alan Shearer: Kraliçe hayatını bu ülkenin hizmetine adadı. Newcastle'lı bir çocuk için onun huzurunda olmak bir onurdu. Teşekkürler hanımefendi. Her şey için...

FURY: TANRIM SANA CENNETTE SİZE GÜZEL BİR YATAK NASİP ETSİN

WBC ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury ise Instagram'da şunları yazdı: 'Bu gece düşüncelerimiz ve dualarımız Kraliçemle. Tanrı sizinle olsun. Huzur içinde yatsın. Tanrım sana cennette size güzel bir yatak nasip etsin.'

HARRY KANE: İNANILMAZ BİR İLHAM KAYNAĞIYDI

İngiltere Milli Takım kaptanı ve Tottenham futbolcusu Harry Kane şunları söyledi: 'Bu çok zor zamanda düşüncelerim Kraliyet Ailesi ile birlikte. Kraliçe inanılmaz bir ilham kaynağıydı ve bu ülkeye yaptığı inanılmaz hizmet yıllarıyla hatırlanacak. Huzur içinde yat Majesteleri.'

OWEN: ÖMÜR BOYU HİZMET VE ÖZVERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Eski İngiltere golcüsü Michael Owen, 'Huzur içinde uyu Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth. Ömür boyu hizmet ve özveri için teşekkür ederim hanımefendi.' ifadelerini kullandı.

(Skorer)